Прочитайте определение сказки в Кратком словаре литературоведческих терминов.С какими жанрами сказок вы познакомились?Привидите примеры каждого вида.

Сказки о животных - «Лиса и волк» «Лиса и журавль» «Теремок»Бытовые сказки - «Кашица из топора» «Жена-спорщица»Волшебные сказки - «Царевна-лягушка» «Сивка-бурка» «Марья Моревна» Сказка — один из жанров устного народного творчества, занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и приключениях. Сказки бывают трёх видов. Это волшебные, бытовые и сказки о животных. Наиболее древние — это сказки о животных и волшебные. Гораздо позже появились бытовые сказки, в которых часто осмеивались людские пороки и описывались занятные, иногда невероятные жизненные ситуации. Сказка — занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и приключениях.