Прочитайте. определите спряжение глаголов. 1. ЖИВЁТ, глухом, разбойница-рысь, лесу, в. 2. В, хорошо, лесной, ВИДЕТЬ, рысьи, темноте, глаза. 3. Ти хо, по, её, лапы, СТУПАТЬ, земле, кошачьи. 4. Хорошо, украшенны...

Прочитайте. определите спряжение глаголов. 1. ЖИВЁТ, глухом, разбойница-рысь, лесу, в. 2. В, хорошо, лесной, ВИДЕТЬ, рысьи, темноте, глаза. 3. Ти хо, по, её, лапы, СТУПАТЬ, земле, кошачьи. 4. Хорошо, украшенные, СЛЫШАТЬ, уши, рысьи, косточками. (И. Соколов-Микитин). •Составьте из слов предложения, употребляя выделенные глаголы в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени. Запишите предложения. !!!Плиииз помогииииье сроочно!!!