Прочитайте. определите спряжение глаголов. 1. ЖИВЁТ, глухом, разбойница-рысь, лесу, в. 2. В, хорошо, лесной, ВИДЕТЬ, рысьи, темноте, глаза. 3. Ти хо, по, её, лапы, СТУПАТЬ, земле, кошачьи. 4. Хорошо, украшенны...
Прочитайте. определите спряжение глаголов. 1. ЖИВЁТ, глухом, разбойница-рысь, лесу, в. 2. В, хорошо, лесной, ВИДЕТЬ, рысьи, темноте, глаза. 3. Ти хо, по, её, лапы, СТУПАТЬ, земле, кошачьи. 4. Хорошо, украшенные, СЛЫШАТЬ, уши, рысьи, косточками. (И. Соколов-Микитин). •Составьте из слов предложения, употребляя выделенные глаголы в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени. Запишите предложения. !!!Плиииз помогииииье сроочно!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1 спр 2) 1 спр 3) 1спр 4) 2 спр 1)в глухом лесу живет разбойница-рысь. 2)рысьи глаза хорошо видят в лесной темноте. 3)ее кошачьи лапы тихо ступают по земле. 4)рысьи уши, украшенные косточками хорошо слышат.