прочитайте. Определите спряжение глаголов. ( Они) работают,стирают,ходят,молчат,гудят,сохнут,украшают,плачут,благодарят,шепчут,напишут,косят,зеленеют, обидят,урчат,летают,барабанят,горят,терпят,кашляют.Выпиши глаголы,вставляя пропущенные буквы, в таком порядке. а) глаголы с ударными личными окончаниями; б) глаголы I спряжения с безударными окончаниями; в) глаголы II спряжения с безударными окончаниями.