Прочитайте. определите спряжение глаголов. веять , держать ,наклеить, болеть ,варить ,доказать, мечтать, смотреть, вертеть, запомнить , ловить, прыгну ть,сверкать ,обидеть, беспокоить .выпишите глаголы в таком порядке :а)глаголы 1 спряжения б)глаголов 2 спряжения на ить в) глаголах исключения 2 спряжения. образуйте от любого глаголов форму 3 лица единственного и множественного числа запишите ее