Прочитайте. определите спряжение глаголов. веять , держать ,наклеить, болеть ,варить ,доказать, мечтать, смотреть, вертеть, запомнить , ловить, прыгну ть,сверкать ,обидеть, беспокоить .выпишите глаголы в таком порядке...
Прочитайте. определите спряжение глаголов. веять , держать ,наклеить, болеть ,варить ,доказать, мечтать, смотреть, вертеть, запомнить , ловить, прыгну ть,сверкать ,обидеть, беспокоить .выпишите глаголы в таком порядке :а)глаголы 1 спряжения б)глаголов 2 спряжения на ить в) глаголах исключения 2 спряжения. образуйте от любого глаголов форму 3 лица единственного и множественного числа запишите ее
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а)веять,болеть,доказать,мечтать,прыгнуть,сверкать. б)наклеить,варить,запомнить,ловить,беспокоить. в)держать,смотреть,вертеть,обидеть. Вертеть-вертит-вертят