Прочитайте отрывок из книги "русский язык:страницы истории".о чем в нем говорится
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Прочитайте отрывок из книги "русский язык:страницы истории".о чем в нем говорится
Ответ(ы):
Гость:
Страницы истории" отмечается, например, что в древнерусском языке было 9 падежей, но 3 потом отпали, а какие "остатки" этих падежей при изменении существительных есть сейчас (объяснить бы почему у нас в предложном падеже вариативные окончания). Или выделяются буквы юс большой и юс маляый, говорится, что ни не используются сейчас, но ведь следы опять же остались при склонении слов на -мя: имя имени, племя племени (вот тут этот ен и всплывает). Еще пример: редуцированные ер и ерь. Было падение редуцированных, отсюда у нас теперь беглые гласные замочек- замочка.То есть мне и ребенку не хватило связк истории языка с современным его состоянием.
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