Прочитайте отрывок из труда историка Д.И. Иловайского и ответьте на вопросы .Решаясь принять битву, татарские воеводы более всего могли рассчитывать н а русскую рознь, и они не ошиблись...Победа казалась уже близка. Н...

Прочитайте отрывок из труда историка Д.И. Иловайского и ответьте на вопросы .Решаясь принять битву, татарские воеводы более всего могли рассчитывать н а русскую рознь, и они не ошиблись...Победа казалась уже близка. Но вдруг татары стремительно ударили на половцев; последние не выдержали их натиска, бросились назад на русские полки и привели их в замешательство. Искусный враг улучил минуту ,чтобы,не дав времени опомниться, нанести полное поражение галичанам и волынцами. А когда они обратились в бегство ,татары напали на другие русские отряды, еще не успевшие выстроиться для битвы, и громили их по частям. Остатки разбитого ополчения побежали назад... О каком событии идет речь в отрывке? Когда оно произошло? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАМ НА ЗАВТРА ЗАДАЛИ