Прочитайте. Озаглавьте текст. Выпишите из текста предложения, в которых два имени существительных: одно одушевлённое, а другое
Разное
Прочитайте. Озаглавьте текст. Выпишите из текста предложения, в которых два имени существительных: одно одушевлённое, а другое
Ответ(ы):
Гость:
" Стальной конь" - так метко назвал народ трактор. народ-одушевленное трактор-неодушевленное
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