Прочитайте. Озаглавьте текст. Выпишите из текста предложения, в которых два имени существительных: одно одушевлённое, а другое

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Прочитайте. Озаглавьте текст. Выпишите из текста предложения, в которых два имени существительных: одно одушевлённое, а другое

Автор: Гость