Прочитайте. Подберите к тексту такое заглавие, чтобы в нём отразилась основная мысль. Выделите в тексте три абзаца. Поставьте к ним вопросы, выявляющие проблематику текста. Во просы запишите. Международные языки — языки, служащие средством общения народов разных государств. Международное общение обеспечивает группа наиболее развитых мировых языков, так называемый клуб мировых языков. Роль языка как мирового юридически закрепляется благодаря признанию его официальным или рабочим языком международных организаций или конференций — ООН, ЮНЕСКО и др. Официальными и рабочими языками ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки. Абсолютное число владеющих языком не является главным для включения его в клуб мировых языков. Русский язык по этому показателю занимает пятое место в мире (после китайского, хинди и урду вместе, английского и испанского языков). Выдвижение того или иного языка на роль мирового определяется общечеловеческой значимостью всей культуры, созданной на данном языке. Русская художественная литература, научные, технические и другие достижения, принадлежащие России, получили мировое признание, поэтому русский язык является мировым языком, избираемым для широкого международного общения и сотрудничества.