Прочитайте. Подчеркните глагол, от которого можно образовать все три формы времени.решить проверить свернуть журчать образуйте от каждого гл агола возможные формы времени. Запишите их. Укажите время глаголов...
Прочитайте. Подчеркните глагол, от которого можно образовать все три формы времени.решить проверить свернуть журчать образуйте от каждого гл агола возможные формы времени. Запишите их. Укажите время глаголов.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
свернуть- сворачивала(прош.вр.), сворачиваю(наст.вр.), сверну/буду сворачивать(буд.вр.); проверить- проверяла(прош.вр.), проверяю(наст.вр.), проверю/буду проверять(буд.вр.) решить- решала(прош. вр.), решаю(наст.вр.), буду решать/решу(буд.вр.) журчать- журчала(прош.вр.), журчит(наст.вр.), будет журчать/зажурчит(буд.вр.)