прочитайте пословицы СРОЧНО! ПОМОГИТЕ(((1.пораньше (встать), побольше (сделать). 2. (пожить) подольше, (узнать) побольше.. 3. конь вырвется--(догнать) , а слова сказанного не (воротить). 4.(написать) пером, не (выруби...
прочитайте пословицы СРОЧНО! ПОМОГИТЕ(((1.пораньше (встать), побольше (сделать). 2. (пожить) подольше, (узнать) побольше.. 3. конь вырвется--(догнать) , а слова сказанного не (воротить). 4.(написать) пером, не (вырубить) топором. 1)ЗАДАНИЕ: СПИШИТЕ СТАВЯ ГЛАГОЛЫ В ФОРМУ 2-ГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. 2) ЗАДАНИЕ: УКАЖИТЕ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ,ВЫДЕЛИТЕ ИХ ОКОНЧАНИЯ ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НАДО
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1пораньше встанешь.побольше сделаешь.2 поживешь подольше.узнаешь побольше 3 конь вырвется-догонишь..а слова сказанного не воротишь.4 напишешь пером.не вырубишь топором