Прочитайте предложения. Предложите свои варианты их следования в тексте. Определите тип речи, которому соответствует ваш текст. 1)А когда шли дожди, мягкость красок сменял ась блеском. 2) Вокруг стволов лежали широ...

Прочитайте предложения. Предложите свои варианты их следования в тексте. Определите тип речи, которому соответствует ваш текст. 1)А когда шли дожди, мягкость красок сменял ась блеском. 2) Вокруг стволов лежали широкие круги от палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем ещё зелёные на верхушках. 3) Я видел листву не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, чёрную, серую и почти белую. 4) В сосновых чащах дрожали от холода берёзы, осыпанные позолотой. 5) Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. 6) Небо, покрытое облаками, всё же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары.