Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Социологи задавали совершеннолетним гражданам вопрос о том, чем друг отличается от приятеля. (Б) Половина опрошенных отметили, что с д...

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Социологи задавали совершеннолетним гражданам вопрос о том, чем друг отличается от приятеля. (Б) Половина опрошенных отметили, что с другом более близкие, глубокие, доверительные отношения, чем с приятелем. (В) Жаль, что некоторые из опрошенных никакой разницы не видят. Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения