прочитайте пункт 5 "правление генриха 7(1485-1509)" параграф 21. какие черты абсолютной монархии присутствовали в Англии при Генрихе 7

При Генрихе VII вся полнота государтсвенной власти находилась к руках короля. Он издавал законы (законодательная власть), которые послушно принимал парламент. Управление страной осуществлялось с помощью королевских чиновников (исполнительная и судебная власть). При нем были распущены военные отряды феодалов, а королевская армия стала единственной вооруженной силой в стране. Был установлен контроль над всеми сферами жизни страны. Социальной опорой королевской власти становилось дворянство (рыцари).