Прочитайте. Распределите и выпишите глаголы с пропущенными буквами в три группы.Птицы зимуют по-разному. Рябчику под снегом тепло ночевать. Под снегом он ищ..т и семечки. Там ему и спрята..ся можно. Серая куропатк...

Прочитайте. Распределите и выпишите глаголы с пропущенными буквами в три группы.Птицы зимуют по-разному. Рябчику под снегом тепло ночевать. Под снегом он ищ..т и семечки. Там ему и спрята..ся можно. Серая куропатка не люб..т зарыва..ся в снег лета..т ночевать в деревню. Побуд..т куропаточка в деревне ночь и утром летит корми..ся на своё старое место. Тетерев часто сидит на берёзе и корми..ся почками. Когда появляе..ся ястреб, он быстро бросае..ся вниз и зарывае..ся в снег под берёзами. Не мож..т ястреб догада..ся копнуть снег и схватить тетерева. Тетерев под снегом не бега..т. Ему бы только спрята..ся