прочитайте рассказ Л,Н Толстого Обьясните название рассказаКАК ГЛЯДИШЬ,ТАК И ВИДИШЬ Мальчик лежал на земле и смотрел на дерево с боку Он сказал:"Дер ево кривое"А другой мальчик сказал:"Нет,оно прямо,да ты криво смот...

прочитайте рассказ Л,Н Толстого Обьясните название рассказаКАК ГЛЯДИШЬ,ТАК И ВИДИШЬ Мальчик лежал на земле и смотрел на дерево с боку Он сказал:"Дер ево кривое"А другой мальчик сказал:"Нет,оно прямо,да ты криво смотришь Как глядишь,так и видишь

Наши глаза видят то, что хотят видеть, то есть то, что у нас в мыслях, а если посмотреть на этот предмет с другой точки зрения, то есть обдумать свой взгляд на этот предмет, то можно увидеть совсем иное представление, которое с Вашим мировоззрением никак не стыкуется.