прочитайте рассказ Л.Н.Толстого Объясните название рассказа Как глядишь,так и видишь Мальчик лежал на земле и смотрел на дерево с боку.Он сказал: "Дерево кривое".А другой мальчик сказал: "Нет,онопрямо,да ты криво смотришь. Как глядишь, так и видишь" .