Прочитайте. Составьте из данных слов предложение.Запишите его.На ,опушке,ночью,лесной, колокольчик,летней,распустился,голубой. Над словами укажите известные части речи Подчеркните главные члены предложения.Как...
Прочитайте. Составьте из данных слов предложение.Запишите его.На ,опушке,ночью,лесной, колокольчик,летней,распустился,голубой. Над словами укажите известные части речи Подчеркните главные члены предложения.Какими членами предложения являются имена прилагательными:главными или второстепенными.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На лесной летней опушке ночью распустился голубой колокольчик Лесной - прил.Летней - прил.Опушке - сущ.Ночью - сущ. Распустился - глаг.Голубой - прил.Колокольчик - сущ.