Прочитайте. Составьте из данных слов предложение.Запишите его.На ,опушке,ночью,лесной, колокольчик,летней,распустился,голубой. Над словами укажите известные части речи Подчеркните главные члены предложения.Как...

Прочитайте. Составьте из данных слов предложение.Запишите его.На ,опушке,ночью,лесной, колокольчик,летней,распустился,голубой. Над словами укажите известные части речи Подчеркните главные члены предложения.Какими членами предложения являются имена прилагательными:главными или второстепенными.