Прочитайте стихи.Найди слова-ошибки,исправь их.Лесорубы лес рубили - вдоль по речке кепки плыли.У любопытных на макушке торчат внимательные сушки.Чарки кружат над волной,в чаш е слышен волчий вой.Запиши парами слова-о...

Прочитайте стихи.Найди слова-ошибки,исправь их.Лесорубы лес рубили - вдоль по речке кепки плыли.У любопытных на макушке торчат внимательные сушки.Чарки кружат над волной,в чаш е слышен волчий вой.Запиши парами слова-ошибки и правильные слова.Назови звуки,которыми различаются слова в парах.Подчеркни буквы,которыми обозначены эти звуки.