Прочитайте текст и определите его главную мысль, стиль и тип речи. История мореплавания насчитывает несколько тысячелетий. Издавна людей привлекала водная стихия, легенды о зн аменитых мореходах сопровождают всю истор...

Прочитайте текст и определите его главную мысль, стиль и тип речи. История мореплавания насчитывает несколько тысячелетий. Издавна людей привлекала водная стихия, легенды о зн аменитых мореходах сопровождают всю историю человечества.4 Первым средствами передвижения по воде были плоты и грубые лодки, собранные из доски и шкур животных. Колыбелью настоящего судостроение можно назвать Средиземноеморье. Древние финикийцы придумали корабли с килем и шпангоутами - укрепляющими обшивку балками - и стали помещать грузы под палубой. Опыт этих народов позволил в дальнейшем конструировать суда с большой грузоподъёмностью