Прочитайте текст и выполните задания A7–A12. 1) … 2) Основная задача этого направления, которая решается путем слияния компьютерных виртуальных технологий с возможностями человеческого сознания, – существенное расширение спектр...

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Прочитайте текст и выполните задания A7–A12. 1) … 2) Основная задача этого направления, которая решается путем слияния компьютерных виртуальных технологий с возможностями человеческого сознания, – существенное расширение спектра человеческих возможностей. 3) Технологии виртуальной реальности (ВР) развиваются очень быстрыми темпами. 4) Создано около двух десятков наименований виртуальных устройств, среди которых есть виртуальные шлемы, очки, перчатки, устройства формирования запахов, устройства контактного воздействия. 5) По мнению учёных-виртуологов, компьютерные виртуальные технологии являются новым технологическим фундаментом развития общества. 6) … в сфере образования технологии ВР коренным образом изменяют процесс освоения информации, что позволяет представить ее в качественно иной форме, создавая эффект включенности в обучающую среду. A7 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 1) Для индивидуального погружения в виртуальный мир важен широкий угол обзора и изменение направления взгляда вместе с поворотом головы. 2) Создание технологий виртуальной реальности – одно из самых перспективных направлений в современной компьютерной индустрии. 3) Объекты виртуальной реальности должны вести себя аналогично объектам материальной реальности. 4) Виртуальная комната данных – это архив конфиденциальных документов в электронной форме. A8 Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом предложении? 1) Однако 2) Несмотря на это, 3) Напротив, 4) В частности, A9 Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 1) технологии являются (предложение 5) 2) задача решается (предложение 2) 3) изменяют процесс (предложение 6) 4) технологии развиваются (предложение 3) A10 Укажите верную характеристику второго предложения текста. 1) сложноподчинённое 2) сложное с бессоюзной и подчинительной связью между частями 3) сложное бессоюзное 4) сложное с бессоюзной и сочинительной связью между частями A11 Укажите предложение, в котором есть страдательное причастие прошедшего времени. 6 2) 2 3) 4 4) 5 A12 Укажите значение слова В ФОРМЕ (ФОРМА) ( предложение 6). 1) способ существования содержания 2) внешнее очертание, наружный вид 3) установленный образец чего-нибудь 4) совокупность приемов и изобразительных средств

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