Прочитайте текст о правителях России в 1740-1760-х гг. и найдите в нем четыре ошибки. Исправьте их в тексте. Царствование Екатерины I продлилось 20 лет. Она сильно уменьшила влияние иностранцев при дворе. Ее сменил ее племянник, внук Петра I, сын его дочери Анны, Петр II. Он отказался от возможности получить выгоды для России в результате побед в тяжелой войне с Францией. Вновь усилилось немецкое влияние. В результате гвардия опять совершила переворот и в 1762 г. посадила на престол его дочь Екатерину II.