Прочитайте текст "Парадоксы экономического поведения" данный ниже почему он так называется? можно ли утверждать что приведённое ниже относится к рацио нальному поведению ? Текст: «Эффект Веблена» характеризует случ...

Прочитайте текст "Парадоксы экономического поведения" данный ниже почему он так называется? можно ли утверждать что приведённое ниже относится к рацио нальному поведению ? Текст: «Эффект Веблена» характеризует случаи, когда спрос на товары по мере роста цены увеличивается, а не уменьшается. Например, высокая цена предметов роскоши в глазах покупателя выступает гарантом высокого качества. Пример из нашей действительности: как только в 1990-1991 гг. периодически объявляли повышение цен на предметы первой необходимости, так моментально на них возрастал спрос и выстраивались огромные очереди. Здесь действует другой эффект - эффект ожидания ещё большего роста цен в условиях экономического спада. «Эффект быть-как-все» характеризует случаи, когда товар приобретается не по необходимости, а из-за желания не отставать от других. В наших условиях предметы первой необходимости в период экономического спада приобретались не из-за желания быть как все, а из-за стремления сделать запасы на период предстоящего повышения цен. Аксиома жадности: если А содержит большее количество хотя бы одного товара, чем Б, и такое же количество остальных товаров, что и Б, то А будет предgочитаться Б. Проблема «дорожного зайца»: если несколько человек должны нести бревно, то один, рационально мыслящий, будет лишь имитировать нагрузку. Тем самым он минимизирует собственные затраты и соответственно максимизирует собственную выгоду, поскольку конечная цель будет достигнута и без его участия. «Дилемма дарящего». Английские психологи попытались выяснить, почему для большинства людей деньги неприемлемы в качестве подарка. Оказывается, использование их в качестве знака внимания, уважения или любви сильно девальвирует ценность альтруистического поведения