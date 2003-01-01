Прочитайте текст .Составьте и запишите к данному тексту 5 вопросов. Неподалёку от австрийского города Клагенфурт расположился прекрасный парк . Парк представляет собой музей М инимундс - уникальный в своём роде. В это...

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Прочитайте текст .Составьте и запишите к данному тексту 5 вопросов. Неподалёку от австрийского города Клагенфурт расположился прекрасный парк . Парк представляет собой музей М инимундс - уникальный в своём роде. В этом парке собрано огромное количество достопримечательностей, Эйфелеву башню и Триумфальную арку из Парижа , статую Свободы и белый Дом из США , Абу - Симбел из Египта , канадскую телебашню , Лондонский Тауэр и многое другое. Ничего удивительного здесь нет, ведь это музей миниатюрных копий мировых архитектурных памятников . Для детей в Минимундусе- настоящий рай, здесь множество действующих моделей : миниатюрные поезда бегут по железным дорогам, маленькие кораблики плавают по рекам. Достопримечательности собраны из 53 стран мира, при этом каждая модель выполнена в масштабе один к двадцати пяти из оригинальных материалов. Сегодня в музее Минимундус насчитывается около 170 таких миниар. В 2003 году уникальную коллекцию музея Минимундус пополнила и наша Девичия башня срочно нада напиши 5 вопросов пожалуйст дам 10 балл плиз :-( : )

Автор: Гость