Прочитайте текст. В чём его особенность? Растёт трава.Кланяются колокольчики.Белеют ромашки.Ползают жуки-коровки.Порхают шмели. Стрекочет кузнечик. Ка к можно распространить каждое предложение,чтобы получилась образна...

Прочитайте текст. В чём его особенность? Растёт трава.Кланяются колокольчики.Белеют ромашки.Ползают жуки-коровки.Порхают шмели. Стрекочет кузнечик. Ка к можно распространить каждое предложение,чтобы получилась образная зарисовка уголка природы? Обсудите варианты распространения предложений.Лучший вариантзапишите на черновике

Возле нашего дома, на лужайке растет изумрудно-зелёная трава. Возле забора кланяются в пояс голубые колокольчики. Тут и там белеют желтоглазые ромашки. В густой траве ползают жуки и весело стрекочут кузнечики, а на лепестках цветов можно увидеть Божью коровку.Перелетая с цветка на цветок , тягуче гудят шмели, выполняя свою каждодневную работу. И только бабочки беззаботно порхают, наслаждаясь тёплым летним днём.