Прочитайте текст. Выпишите номера предложений, в которых допущены ошибки. Прочитайте предложения без ошибок. 1. Период – это вертикальный ряд элементов. 2. Периоды бывают малые и большие. Малые периоды состоят из одн...

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Прочитайте текст. Выпишите номера предложений, в которых допущены ошибки. Прочитайте предложения без ошибок. 1. Период – это вертикальный ряд элементов. 2. Периоды бывают малые и большие. Малые периоды состоят из одного ряда элементов. 3. В периодической системе есть 8 горизонтальных столбцов, названных группами. 4. Каждая группа состоит из двух подгрупп – А (главной) и В (побочной). 5. В состав главных подгрупп входят элементы только больших периодов. 6. Ядро имеет положительный заряд, равный численно атомной массе. 7. Атом делимая частица. 8. В электронной оболочке находятся электроны и протоны. 9. Резерфорд открыл в атоме ядро. 10. Количество нейтронов совпадает с количеством электронов. 11. Атом электронейтральная частица. 12. Порядковый номер элемента показывает заряд ядра, количество электронов, протонов.

Автор: Гость