Прочитайте выразительно данный текст.Озаглавьте его.Определите стиль и тип речи.Спишите вставляя пропущенные буквы,заменяя цифры словами и обозначая п адежи числительных Байкал-это (не)повторимое творение природы.Г...

Прочитайте выразительно данный текст.Озаглавьте его.Определите стиль и тип речи.Спишите вставляя пропущенные буквы,заменяя цифры словами и обозначая п адежи числительных Байкал-это (не)повторимое творение природы.Глубина его достигает 1637 метров.По площади Байкал в 13 раз меньше Балтийского моря,но по объему превосходит его....

I Часть речи. II Морфологические признаки. 1.Начальная форма. 2. Постоянные признаки: а) разряд по значению; б) морфологическая структура; в) особенности склонения. 3. Непостоянные признаки: а) падеж (если есть) ; б) род (если есть) ; в) число (если есть) . III Синтаксическая функция.