Прочитайте загадки.Днём молчит,ночью кричит.(Филин) Сама холодная,а людей жжёт.(Крапива) Среди деревьев кузнецы куют.(Дятлы) Виден край,да не до йдёт.(Горизонт) Зимой молчит,весной журчит,жителей лесных водой...
Прочитайте загадки.Днём молчит,ночью кричит.(Филин) Сама холодная,а людей жжёт.(Крапива) Среди деревьев кузнецы куют.(Дятлы) Виден край,да не до йдёт.(Горизонт) Зимой молчит,весной журчит,жителей лесных водой напоит.(Ручьи) Укажи над глаголами их спряжение.Подчеркни глагол 2 спряжения,употреблённый в форме будущего времени множественного числа 3-ого лица.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Молчит- 2 спр Кричит -2 спр Жжет - 1 спр Куют 1 спр Дойдет - 1 спр Молчит - 2 спр Журчит -2спр Напоит - 2 спр