Прочитайте загадки.Днём молчит,ночью кричит.(Филин) Сама холодная,а людей жжёт.(Крапива) Среди деревьев кузнецы куют.(Дятлы) Виден край,да не до йдёт.(Горизонт) Зимой молчит,весной журчит,жителей лесных водой напоит.(Ручьи) Укажи над глаголами их спряжение.Подчеркни глагол 2 спряжения,употреблённый в форме будущего времени множественного числа 3-ого лица.