Прочитайте1. Доски (пилить) пилой. 2. Зерно (сеять) ... . 3. Дрова (колоть) ... . 4. Хлеб (убирать) ... . 5. Гвоздь (забивать) ... . 6. Рыбу (удить) . .. . 7. В космос (летать) на ... . Составте и запишите предл...

Прочитайте1. Доски (пилить) пилой. 2. Зерно (сеять) ... . 3. Дрова (колоть) ... . 4. Хлеб (убирать) ... . 5. Гвоздь (забивать) ... . 6. Рыбу (удить) . .. . 7. В космос (летать) на ... . Составте и запишите предложения, ставя глаголы из скобок в форму 3-го лица множ.числа наст. врем. и дописывая подходящие по смыслу имя существительн. Укажите над каждым глаголом спряжение.