Прочитайте.Из слов каждой строчки составьте предложения. 1.в лесах,лОси,Беларуси,живут. 2.не,лось,боится,и,снегов,болот. 3.болотные,они,травы,летом,едят. 4.на,только,вол ки,нападают,голодные,них.
Прочитайте.Из слов каждой строчки составьте предложения. 1.в лесах,лОси,Беларуси,живут. 2.не,лось,боится,и,снегов,болот. 3.болотные,они,травы,летом,едят. 4.на,только,вол ки,нападают,голодные,них.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.В лесах Беларусии живут лоси. 2.Лось не боится снегов и болот. 3.Летом они болотные травы едят. 4.Волки голодные нападают только на них.