Прочитайте.Месяц. Туман. Солнце. Дождик. Трава. Небо. Звезда. Роса. Заря. Зеленеть. Синеть. Алеть. Лить. Белеть. Всходить. Гаснуть. Сверк ать. Светить. Найдите пары слов, которые могут сочетаться др...

Прочитайте.Месяц. Туман. Солнце. Дождик. Трава. Небо. Звезда. Роса. Заря. Зеленеть. Синеть. Алеть. Лить. Белеть. Всходить. Гаснуть. Сверк ать. Светить. Найдите пары слов, которые могут сочетаться друг с другом по смыслы. Составьте из них нераспространённые предложения, употребляя глаголы в настоящем времени.