прочитайте.Найдите в каждой строке синонимы и лишнее слово. 1)Светит,сверкает,блеск,сияет. 2)Письма, пишут,сочиняют,слагают.3)Работал,трудился,рабочий . 4)Игра,исполняет, играет. 5)Грустит,печалится,уныние

Сверкает, сияет. Сочиняют, слогают. Работал трудился. Играет, исполняет. Грустит, печалится - синонимы. Лишние слова - блеск,письма,рабочий,игра,уныние. Эти слова лишние, потому что они существительные, а остальные глаголы.