Прочитайте.Обл..ко (проплыть).С..рень (цвести).Такси (подъехать). Помидоры (покр..снеть).Картофель (св..риться). Самолет (взлететь). Пшеница (поспеть) .Мышь (пробежать).Телефон (зазв..нить).Радио (заг..в..рить) Зап...
Прочитайте.Обл..ко (проплыть).С..рень (цвести).Такси (подъехать). Помидоры (покр..снеть).Картофель (св..риться). Самолет (взлететь). Пшеница (поспеть) .Мышь (пробежать).Телефон (зазв..нить).Радио (заг..в..рить) Запишите предложения без скобок ставя глаголы в форму прошедшего времени. Выделите в глаголах окончания Распространите любое предложение второстепенными членами. Запишите составленное предложение. Заранее спасибо!!! дам 15 баллов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Прочитайте. Облако проплывало.Сирень цвела.Такси подъезжало . Помидоры краснели.Картофель варился. Самолет взлетал. Пшеница поспевала.Мышь пробегала. Телефон звонил .Радио говорило.