Прочитайте.Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во 2-м и в 3-м лице единственного числа .Запишит е Стучать -,петь-,жить-,говорить-, шепнуть-, сгореть-, решить-,пом...

Прочитайте.Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во 2-м и в 3-м лице единственного числа .Запишит е Стучать -,петь-,жить-,говорить-, шепнуть-, сгореть-, решить-,помолчать-,уснуть- Укажите спряжение над глаголами 2-го лица.