Прочитайте.Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во 2-м и в 3-м лице единственного числа .Запишит е Стучать -,петь-,жить-,говорить-, шепнуть-, сгореть-, решить-,пом...
Прочитайте.Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во 2-м и в 3-м лице единственного числа .Запишит е Стучать -,петь-,жить-,говорить-, шепнуть-, сгореть-, решить-,помолчать-,уснуть- Укажите спряжение над глаголами 2-го лица.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 лицо,ед.ч,Настоящее время: Ты: Стучишь(2 спряжение),поёшь(1 спряжение),живёшь(1 спряжение),говоришь(2 спряжение),шепчешь(1 спряжение), сгоришь(2 спряжение), решишь(2 спряжение), помолчишь(2 спряжение), уснёшь(1 спряжение). 2 лицо,ед.ч Будущее время: Ты будешь: Стучать,петь,жить,говорить,шептать, сгорать,решать, молчать, спать. 3 лицо,ед.ч, Настоящее время: Он,Она: Стучит,поёт,живёт, говорит, шепчет, сгорает, решает, молчит, спит.