Прочитайте.Определите спряжение глаголов.(Они)работа.т,стира.т,ход.т,молч.т,гуд.т,сохн.т,украша.т,плач.т,благодар.т,шепч.т,напиш.т,кос.т,зелене.т,обид .т,урч.т,лета.т,барабан.т,гор.т,терп.т,кашля.т. *Выпишите глаго...

Прочитайте.Определите спряжение глаголов.(Они)работа.т,стира.т,ход.т,молч.т,гуд.т,сохн.т,украша.т,плач.т,благодар.т,шепч.т,напиш.т,кос.т,зелене.т,обид .т,урч.т,лета.т,барабан.т,гор.т,терп.т,кашля.т. *Выпишите глаголы,вставляя пропущенные буквы,в таком порядке: а)глаголы с ударными личными окончаниями; б)глаголы | спряжения с безударными окончаниями; в)Глаголы || спряжения с безударными окончаниями.