Прочитайте.Пернатые гости! 1.В окно повеяло весною. 2.Ребята ждут пернатых гостей. 3.В небе птицы! 4.Гости занимают свои квартиры. Определ ите по заголовку тему и главную мысль текста,который можно состави...

Прочитайте.Пернатые гости! 1.В окно повеяло весною. 2.Ребята ждут пернатых гостей. 3.В небе птицы! 4.Гости занимают свои квартиры. Определ ите по заголовку тему и главную мысль текста,который можно составить по данному плану.Продумайте содержание текста. Составьте текст.Подготовьтесь его рассказать. Какой текст получился: описание или повествование? Разделите текст на три части!

Главная мысль текста - помощь птицам весной. Текст - повествование. В этом году весна наступила рано.В марте уже сошёл снег. Природа ожила и ждёт прилёта птиц. Ребята из нашей школы не сидят без дела.На уроках труда они мастерят скворечники.Они очень стараются, надо чтобы все пернатые гости нашли свой домик. Наконец настал тот день , когда все скворечники торжественно водрузили в школьном парке .Ребята с нетерпением ждут новосёлов. Рано утром появились первые гости.Скворцы сначала расселись на проводах, а потом всё смелее начали занимать новые жилища. И вот уже возле каждого скворечника сидит парочка первых весенних птиц. Скоро из этих домиков будет слышен писк желторотых птенцов.