Прочитайте.подчеркните в каждом предложении его грамматич.основу.1.куда уехал цирк? ребята вышли из автобуса

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Прочитайте.подчеркните в каждом предложении его грамматич.основу.1.куда уехал цирк? ребята вышли из автобуса

Автор: Гость