Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о котором идёт речь. «В 1655 г. в неделю православия патриарх совершил в Успенском соборе торжественное богослужение в присутствии двух восточных патриар...

История
Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о котором идёт речь. «В 1655 г. в неделю православия патриарх совершил в Успенском соборе торжественное богослужение в присутствии двух восточных патриархов, антиохийского и сербского, случившихся тогда в Москве. После литургии он, прочитав беседу о поклонении иконам, произнёс сильную речь против новой русской иконописи и предал церковному отлучению всех, кто впредь будет писать или держать у себя новые иконы. При этом ему подносили отобранные иконы, и он, показывая каждую народу, бросал её на железный пол с такою силою, что икона разбивалась. Наконец, он приказал сжечь неисправные иконы».
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Автор: Гость
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Гость:
Патриарх Никон, 2 декабря 1655 год, если я не ошибаюсь
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