Продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.Сколько всего кг яблок взвесил продавец?
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Продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.Сколько всего кг яблок взвесил продавец?
Ответ(ы):
Гость:
6•3=18яблок всего взвесил
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