Продолжи последовательность: 1, 2, 4, 8, 16...
Разное
Продолжи последовательность: 1, 2, 4, 8, 16...
Ответ(ы):
Гость:
Незачто)
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