Продолжи предложения, чтобы они стали сложными. Определи вид сложного предложения.Прорастёт семечко , и ..... Дождь совсем прошёл, когда... Мальчи к не вошёл в комнату, а.... Мы с грустью смотрели , как .... ...
Продолжи предложения, чтобы они стали сложными. Определи вид сложного предложения.Прорастёт семечко , и ..... Дождь совсем прошёл, когда... Мальчи к не вошёл в комнату, а.... Мы с грустью смотрели , как ....
Ответ(ы):
Ответил Гость:
проростет семечко, и вырастет большой куст. Дождь совсем прошел,когда появилось солнышко. Мальчик не вошел в комнату, а забежал в нее. Мы с грустью смотрели, как заканчивался последний день лета.