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продолжи сравнения. Льдинки, как кружева,
продолжи сравнения. Льдинки, как кружева,
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Снежинки , как звездочки
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