продолжит сравнения: Льдинки,как кружева..Луг,как ситцевый платок..

продолжит сравнения: Льдинки,как кружева..Луг,как ситцевый платок..

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Небеса как одеяло , солнышко как пряжа , вода как дорога , лес как дом .
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