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Продолжите последовательность 0,1;0,5;2.5
Продолжите последовательность 0,1;0,5;2.5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
0.1,0.5,2.5,10.5,52.5,
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