Продолжите последовательность чисел 121;100;81
Разное
Продолжите последовательность чисел 121;100;81
Ответ(ы):
Гость:
..62, 45, 30. Нужно от каждого числа отнимать число на 2 меньше от числа которое отнимали прошлый раз. 121-21=100 - отняли 21. Дальше отняли 19, а потом на 2 меньше отнимаем: 17, 15, и т.д.
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