Продолжите последовательность чисел 121;100;81

Гость: Гость:

..62, 45, 30. Нужно от каждого числа отнимать число на 2 меньше от числа которое отнимали прошлый раз. 121-21=100 - отняли 21. Дальше отняли 19, а потом на 2 меньше отнимаем: 17, 15, и т.д.