продолжите предложения не садись на ... ,не разжигай костёр ... , не переходи улицу ... , не ломай ... , не разоряй ... , не бери ... , не оставляй .. . ,не откладывай на завтра то , что ...

Не садись на холодное Не разжигай костер в лесу без взрослых Не переходи улицу ,не убедившись,что нет водителей Не ломай чужое Не разоряй птичьи гнезда Не бери ничего у незнакомых тебе людей Не оставляй личные вещи без присмотра Не откладывай на завтра то,что можно сделать сегодня