Продолжите синонимические ряды сказать, произн ести, красивый, прекрасный

Продолжите синонимические ряды сказать, произн ести, красивый, прекрасный

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Умный,великий,шикарный
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