Продолжи мысль. Если воздух,вода и почва загрязнены,то растения и животные...... Е??ли будешь экономить бумагу,то........
Окружающий мир
Продолжи мысль. Если воздух,вода и почва загрязнены,то растения и животные...... Е??ли будешь экономить бумагу,то........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если будешь экономить бумагу,то сбережешь деревья. Если воздух,вода и почва загрязнены,то растения и животные будут больны или находится под угрозой вымирания (смерти)
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