Продолжи приложение. Мнение Я считаю что приобретение Александра II принесли пол??зу/ вред России Обьясни (аргумент) потомучто ______________________________________ __________________________________________________________...

История

Продолжи приложение. Мнение Я считаю что приобретение Александра II принесли пол??зу/ вред России Обьясни (аргумент) потомучто ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________. 2. Мнение если я оказался (ась) в России XIX века, я не хотел (а) бы быть _________________ Обьяснение (аргумент)потомучто __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________

Автор: Гость