Продолжи приложение. Мнение Я считаю что приобретение Александра II принесли пол??зу/ вред России Обьясни (аргумент) потомучто ______________________________________ __________________________________________________________...
История
Продолжи приложение. Мнение Я считаю что приобретение Александра II принесли пол??зу/ вред России Обьясни (аргумент) потомучто ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________. 2. Мнение если я оказался (ась) в России XIX века, я не хотел (а) бы быть _________________ Обьяснение (аргумент)потомучто __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________
Ответ(ы):
Гость:
Потомучто он был царём . Вот так решается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
У ракете, что двигается относительно Земли со скоростью 0,8 с, прошло 2 года. Сколько времени прошло за подсчетами наблюдателя на земле?
Русский язык
Литература
Математика
ПОлная корзина с апельсинами весит 22 кг . Корзина заполненная наполовину - 12 кг . Ско- ко весит пуустая корзина :?