Продолжи запись. Напиши слова с этими орфограммами Редкий(реденький)... Ванна... Местный(места).... Мороз(морозы).... Лесной (лес)....чашка....

Гость: Гость:

1) редкий- д, Редкий - реденький, лёгкий - лёгонький, меткий - метиться, голубь - голубок, варежка - варежек, фуражка - фуражечка. (В проверочном слове после сомнительной согласной должен следовать гласный звук ) 2) ванна- нн Ванна, тонна, манная, колонна, терраса, аллея (удвоенные согласные в словарных словах) . 3) местный- т, Местный (места) , честный (честь) , известный (известие) , грустный (грустить) , устный (уста) , вестник (вести) . 4) мороз- з, Мороз (морозы) , дуб (дубы) , зуб (зубы) , сад (сады) , ряд (ряды) , дед (деды). 5) Лесной-сн Лесной (лес) , морской (море) , домовой (дом) , молодой (молод) , водяной (воды), воздушный (воздух) . 6) чашка- ш. чаша Чаща, роща, теща, туча, часы, дача. чашка- ш. чаша