Продолжить предложения так что бы получилось сложносочиненное и простое с однородными членами утро было тихое...
Русский язык
Продолжить предложения так что бы получилось сложносочиненное и простое с однородными членами утро было тихое...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро было тихое, солнечное. (Однородные определения.) Утро было тихое, и только кваканье лягушек доносилось с пруда. (ССП)
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